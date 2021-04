Digitale: Colao, 'rafforzare ulteriormente PagoPa, usata già da 28 mln cittadini' (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Vogliamo ulteriormente rafforzare la già positiva esperienza di PagoPa per consentire di concludere il percorso Digitale con pagamenti semplici, tracciabili e digitali. Attualmente PagoPa viene utilizzato da più di 28 milioni di cittadini e da 1,2 milioni di imprese". Ad affermarlo è il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao nel corso della sua audizione in Commissione Trasporti sulle linee programmatiche del suo dicastero. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Vogliamola già positiva esperienza diper consentire di concludere il percorsocon pagamenti semplici, tracciabili e digitali. Attualmenteviene utilizzato da più di 28 milioni die da 1,2 milioni di imprese". Ad affermarlo è il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione, Vittorionel corso della sua audizione in Commissione Trasporti sulle linee programmatiche del suo dicastero.

