Autotrasporto | monta la protesta Ma un fermo sarebbe il colpo di grazia al Paese in ginocchio

(Di martedì 13 aprile 2021) Autotrasportatori che si vedono tassare i ristorni assegnati loro per i danni subiti per le conseguenze derivate dal crollo del ponte Morandi e che, proprio grazie a undi mano nel decreto legge ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Autotrasporto monta

Zazoom Blog

Autotrasportatori che si vedono tassare i ristorni assegnati loro per i danni subiti per le conseguenze derivate dal crollo del ponte Morandi e che, proprio grazie a un colpo di mano nel decreto legge ...Conseguenze fin troppo facili da immaginare: un fermo dell'in un periodo in cui il Paese, messo in ginocchio da oltre un anno di crisi post epidemia, che " ha bisogno di molte risposte, ...La Polizia Stradale di Riccione ha scoperto un autista di un’impresa di autotrasporto di Chieti che guidava senza ... up norvegese RainVoltTruck ha brevettato un apparato che si può montare sui ...