Andrea Cerioli, la fidanzata commenta il suo cambiamento fisico (Di martedì 13 aprile 2021) Andrea Cerioli a L'Isola dei Famosi ha mostrato un fisico decisamente più morbido rispetto agli addominali scolpiti a cui ci aveva abituati su Instagram e molti sul web lo hanno accusato di modificarsi le foto. La sua fidanzata Arianna Cirrincione, ospite ad Isola Party con Andrea Dianetti e Valeria Angione, ha svelato che in realtà Andrea ha solo deciso di non allenarsi più come un tempo. "Andre che si modifica le foto su Instagram? Al giorno d'oggi, sia per una donna che per un uomo, sono accuse e insinuazioni tristissime, non ci trovo nulla di male se un uomo dopo un anno di quarantena – o anche nel privato – decidesse di non allenarsi più, non vedo il problema! Uomo de panza, uomo de sostanza, basta con questo addominale scolpito!" E ancora: "Se raggiungerei Andrea

