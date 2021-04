Amici 20, Deddy riceve una sorpresa, ma da chi arriva? (Di martedì 13 aprile 2021) Nuovo regalo per il cantante Deddy ad Amici 20: stavolta si tratta di una sorpresa davvero speciale. Pochi giorni fa Deddy ha ricevuto una nuova sorpresa da parte di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 13 aprile 2021) Nuovo regalo per il cantantead20: stavolta si tratta di unadavvero speciale. Pochi giorni faha ricevuto una nuovada parte di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

interistadoc_ : RT @callmeodella: Partecipare ad amici non è per niente stressante Lo affermano Deddy ed Alessandro 19 e 21 anni. #amici20 - xrandyhugx : RT @callmeodella: Partecipare ad amici non è per niente stressante Lo affermano Deddy ed Alessandro 19 e 21 anni. #amici20 - PattyMicocci : RT @callmeodella: Partecipare ad amici non è per niente stressante Lo affermano Deddy ed Alessandro 19 e 21 anni. #amici20 - solocarm : RT @callmeodella: Partecipare ad amici non è per niente stressante Lo affermano Deddy ed Alessandro 19 e 21 anni. #amici20 - inmyddreams : RT @callmeodella: Partecipare ad amici non è per niente stressante Lo affermano Deddy ed Alessandro 19 e 21 anni. #amici20 -