Al-Khelaifi: “Neymar giocherà ancora per anni con il PSG. Vogliamo vincere la coppa” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il presidente del PSG, lo sceicco Al-Khelaifi, a Sky Sport ha commentato la qualificazione alla semifinale di Champions League. Queste le sue parole: “E’ una notte fantastica per noi. E una partita fantastica per voi media. Potevamo segnare tre o quattro gol, abbiamo avuto tante occasioni ma la cosa più importante è che alla fine ci siamo qualificati, soffrendo anche nel finale. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, sono molto fiero dei miei giocatori. L’obiettivo per il PSG è vincere la Champions, sappiamo che è difficile. E’ il secondo anno consecutivo che siamo in semifinale e questo è già un grande successo ma Vogliamo andare ancora più lontano e mettere le mani sul trofeo”. Sul futuro di Neymar: “Io penso che l’anno prossimo sarà ancora al PSG e lo sarà ancora per molto ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il presidente del PSG, lo sceicco Al-, a Sky Sport ha commentato la qualificazione alla semifinale di Champions League. Queste le sue parole: “E’ una notte fantastica per noi. E una partita fantastica per voi media. Potevamo segnare tre o quattro gol, abbiamo avuto tante occasioni ma la cosa più importante è che alla fine ci siamo qualificati, soffrendo anche nel finale. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, sono molto fiero dei miei giocatori. L’obiettivo per il PSG èla Champions, sappiamo che è difficile. E’ il secondo anno consecutivo che siamo in semifinale e questo è già un grande successo maandarepiù lontano e mettere le mani sul trofeo”. Sul futuro di: “Io penso che l’anno prossimo saràal PSG e lo saràper molto ...

