Vite al limite, chi è Kenae Dolphus: il suo percorso con il Dott. Nowzaradan (Di lunedì 12 aprile 2021) L’episodio di Kenae Dolphus è pieno di alti e bassi: inizialmente arrabbiata con il Dottor Nowzaradan, la donna si è quasi arresa. Se Vite al limite vanta così tante stagioni (addirittura nove) non è solo per la speranza che porta ai partecipanti, ma anche per alcune figure ricorrenti nel programma. Conosciuto per la sua schiettezza e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 aprile 2021) L’episodio diè pieno di alti e bassi: inizialmente arrabbiata con ilor, la donna si è quasi arresa. Sealvanta così tante stagioni (addirittura nove) non è solo per la speranza che porta ai partecipanti, ma anche per alcune figure ricorrenti nel programma. Conosciuto per la sua schiettezza e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

zazoomblog : Kenae Dolphus di Vite al limite: pesava 278Kg ecco come è diventata oggi - #Kenae #Dolphus #limite: #pesava - SerieTvserie : Vite al Limite: Ashley Dunn oggi. Come sta e che fine ha fatto? - tvblogit : Vite al Limite: Ashley Dunn oggi. Come sta e che fine ha fatto? - teuta_59 : RT @teuta_59: @baffi_francesco @reportrai3 Ho un appuntamento stasera con il programma 'vite al limite' ?????????? - teuta_59 : @baffi_francesco @reportrai3 Ho un appuntamento stasera con il programma 'vite al limite' ?????????? -