Ultime Notizie Serie A: Mir è arrivato in Italia, Comcast chiede scusa (Di lunedì 12 aprile 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.00 – Milan, Caldara pronto a tornare – Il classe ’94 non verrà riscattato dalla Dea, giunto in prestito di 18 mesi per un riscatto fissato a 16 milioni di euro. Il centrale tornerà dunque a Milanello e Stefano Pioli lo valuterà nei test amichevoli estivi, prima di prendere una decisione: in caso di “sentenza” negativa del tecnico rossonero, il giocatore verrà inserito immediatamente sul mercato. Ore 13.30 – Arrivano le scuse di Comcast – Il partner esterno di DAZN che fa parte del gruppo Sky ha chiesto scusa per il disservizio di ieri durante Inter-Cagliari. I dettagli. Ore 13.00 – Mir è arrivato in Italia – Il classe 2003, nuovo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.00 – Milan, Caldara pronto a tornare – Il classe ’94 non verrà riscattato dalla Dea, giunto in prestito di 18 mesi per un riscatto fissato a 16 milioni di euro. Il centrale tornerà dunque a Milanello e Stefano Pioli lo valuterà nei test amichevoli estivi, prima di prendere una decisione: in caso di “sentenza” negativa del tecnico rossonero, il giocatore verrà inserito immediatamente sul mercato. Ore 13.30 – Arrivano le scuse di– Il partner esterno di DAZN che fa parte del gruppo Sky ha chiestoper il disservizio di ieri durante Inter-Cagliari. I dettagli. Ore 13.00 – Mir èin– Il classe 2003, nuovo ...

Advertising

Corriere : La Cina ha ammesso per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19 - fanpage : 'Credo che si debba guardare con grande attenzione in questo momento alla situazione del Cile, che ha vaccinato con… - fanpage : Una gran bella notizia. - cremaonline : #VaianoCremasco: Gel e mascherine, per le famiglie residenti distribuzione in palestra Clicca per la notizia compl… - tempostretto : Un nuovo articolo: (L'importanza dei 'fetches' per la costruzione di importanti opere marittime) è stato pubblicato… -