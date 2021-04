Palù: "Con Draghi netto cambio di passo sulla campagna vaccinale" (Di lunedì 12 aprile 2021) Giorgio Palù ha affermato che il suggerimento di somministrare il vaccino AstraZeneca agli over 60 non indica un divieto per i giovani di riceverlo. AstraZeneca, Palù: “Nessun divieto o controindicazione per i giovani” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) Giorgioha affermato che il suggerimento di somministrare il vaccino AstraZeneca agli over 60 non indica un divieto per i giovani di riceverlo. AstraZeneca,: “Nessun divieto o controindicazione per i giovani” su Notizie.it.

Advertising

RaiNews : #COVID19, Palù (#Aifa) a #mezzorainpiu su Raitre : 'Con nuovo governo netto cambio di passo' - avvmacellaro : RT @macri9095: Ah ecco!! Infatti la Merkel lo rifiuto’con decisione argomentando il suo rifiuto vs il vaccino Astrazeneca,alludendo all età… - macri9095 : Ah ecco!! Infatti la Merkel lo rifiuto’con decisione argomentando il suo rifiuto vs il vaccino Astrazeneca,alludend… - mariamacina : 'Sia l'Ema che l'Oms non hanno posto restrizioni alle somministrazioni di AstraZeneca - ha sottolineato - si può fa… - FJdeAC : RT @VeroDeRomanis: #Palu presidente #Aifa a @Mezzorainpiu “Italia segue per AZ quello che fa la Germania perché i tedeschi sono molto bravi… -

Ultime Notizie dalla rete : Palù Con Covid, Anelli (Ordine medici): "Accettate qualsiasi vaccino" L'importante è vaccinarsi, con qualsiasi vaccino disponibile , perché si tratta di un rimedio che "... Anche il presidente del'AIFA, Giorgio Palù, aveva sottolineato in giornata che nessuno lo ha ...

Vaccini Covid, 9 milioni di italiani hanno ricevuto una dose Le persone vaccinate con due dosi, invece, sono 3.908.326, circa il 6,5% del totale. Intanto, il presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), Giorgio Palù, precisa: AstraZeneca 'non è stato ...

L'importante è vaccinarsi,qualsiasi vaccino disponibile , perché si tratta di un rimedio che "... Anche il presidente del'AIFA, Giorgio, aveva sottolineato in giornata che nessuno lo ha ...Le persone vaccinatedue dosi, invece, sono 3.908.326, circa il 6,5% del totale. Intanto, il presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), Giorgio, precisa: AstraZeneca 'non è stato ...