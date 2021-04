No Tav, “Dana Libera” appello di deputati e consiglieri (Di lunedì 12 aprile 2021) Un appello per chiedere che la portavoce No Tav Dana Lauriola possa uscire dal carcere, alla vigilia del pronunciamento del Tribunale della Sorveglianza che dovrà decidere sulle sorti della 38enni arrestata lo scorso settembre. A firmarla numerosi deputati, consiglieri regionali e comunali di Torino aderenti anche a fazioni politiche opposte. “Siamo accanto a Dana in queste ore decisive e ricordiamo che martedì 13 aprile alle 17, di fronte al Carcere Lorusso e Cutugno, le “Mamme in piazza per la libertà di dissenso” e le “Fomne contra’l TAV” saranno in presidio per esprimere solidarietà a Dana e Fabiola e a tutte le vittime della repressione. Ci auguriamo venga fatta finalmente giustizia e vengano concesse a Dana misure alternative al carcere”. Si legge ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 12 aprile 2021) Unper chiedere che la portavoce No TavLauriola possa uscire dal carcere, alla vigilia del pronunciamento del Tribunale della Sorveglianza che dovrà decidere sulle sorti della 38enni arrestata lo scorso settembre. A firmarla numerosiregionali e comunali di Torino aderenti anche a fazioni politiche opposte. “Siamo accanto ain queste ore decisive e ricordiamo che martedì 13 aprile alle 17, di fronte al Carcere Lorusso e Cutugno, le “Mamme in piazza per la libertà di dissenso” e le “Fomne contra’l TAV” saranno in presidio per esprimere solidarietà ae Fabiola e a tutte le vittime della repressione. Ci auguriamo venga fatta finalmente giustizia e vengano concesse amisure alternative al carcere”. Si legge ...

