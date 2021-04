Motomondiale: prima giornata di test per Dovizioso sull’Aprilia (Di lunedì 12 aprile 2021) Jerez, 12 apr. – (Adnkronos) – Debutto per Andrea Dovizioso sull’Aprilia nel test di Jerez de la Frontera. Il forlivese è apparso molto tranquillo nel suo approccio al test e ha chiuso questa prima “presa di contatto” dopo aver effettuato 7/8 uscite da 4/5 giri ciascuna iniziando a lavorare alle 10.30 e chiudendo alle 18. Un lavoro intenso anche perché l’Aprila (così come Ktm, Yamaha ed Honda) ha dovuto ottimizzare gli slot a disposizione visto che girava anche la MotoE. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Jerez, 12 apr. – (Adnkronos) – Debutto per Andreaneldi Jerez de la Frontera. Il forlivese è apparso molto tranquillo nel suo approccio ale ha chiuso questa“presa di contatto” dopo aver effettuato 7/8 uscite da 4/5 giri ciascuna iniziando a lavorare alle 10.30 e chiudendo alle 18. Un lavoro intenso anche perché l’Aprila (così come Ktm, Yamaha ed Honda) ha dovuto ottimizzare gli slot a disposizione visto che girava anche la MotoE. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

