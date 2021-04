Microsoft acquisisce Nuance Communications per 19,7 miliardi (Di lunedì 12 aprile 2021) Microsoft assorbe Nuance per 19,7 miliardi di dollari, è arrivata l’ufficialità dopo le indiscrezioni che la stampa aveva lanciato in questi giorni. Questa è la seconda operazione di Microsoft volta all’acquisto di un’altra azienda, la più importante dopo quella di LinkedIn. attends the Finery App launch party hosted by Brooklyn Decker at Microsoft Lounge on July 11, 2018 in Culver City, California.Erano indiscrezioni che andavano avanti da diversi giorni e che ora con l’ufficialità vanno a comporre il quadro già abbozzato: Microsoft ha ufficializzato l’acquisizione di Nuance Communications per una cifra complessiva di 19,7 miliardi di dollari. Le indiscrezioni riportate da Bloomberg davano l’acquisizione in anticipo per una cifra un ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 aprile 2021)assorbeper 19,7di dollari, è arrivata l’ufficialità dopo le indiscrezioni che la stampa aveva lanciato in questi giorni. Questa è la seconda operazione divolta all’acquisto di un’altra azienda, la più importante dopo quella di LinkedIn. attends the Finery App launch party hosted by Brooklyn Decker atLounge on July 11, 2018 in Culver City, California.Erano indiscrezioni che andavano avanti da diversi giorni e che ora con l’ufficialità vanno a comporre il quadro già abbozzato:ha ufficializzato l’acquisizione diper una cifra complessiva di 19,7di dollari. Le indiscrezioni riportate da Bloomberg davano l’acquisizione in anticipo per una cifra un ...

