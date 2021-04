Masters1000 Montecarlo 2021, nuova sospensione per pioggia nel Principato. Match rinviati a domani (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ stata la pioggia a trionfare quest’oggi a Montecarlo. Nel secondo giorno del Masters1000 del Principato l’arrivo di Giove Pluvio ha fatto sentire i suoi effetti e di fatto il programma di incontri non potrà essere ultimato, dopo la seconda sospensione per il maltempo in terra monegasca. Alla fine della fiera, sono stati portati a compimento quattro Match: Davidovich Fokina b. de Minaur 6-4 7-6 (3) Millman b. Humbert 6-3 6-3 Karatsev b. Musetti 6-3 6-4 Paul b. Martinez 4-1, ritiro dello spagnolo. Tutto il resto dovrà essere ultimato e deve ancora iniziare: Caruso-Catarina 6-7 (3) 2-3 Evans-Lajovic 6-3 Fabbiano-Hurkacz 3-6 1-0 Auger-Aliassime-Garin 4-2 Chardy-Bublik 5-4 Cecchinato-Koepfer non ancora iniziata Dimitrov-Struff non ancora iniziata Pella-Pouille non ancora ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ stata laa trionfare quest’oggi a. Nel secondo giorno deldell’arrivo di Giove Pluvio ha fatto sentire i suoi effetti e di fatto il programma di incontri non potrà essere ultimato, dopo la secondaper il maltempo in terra monegasca. Alla fine della fiera, sono stati portati a compimento quattro: Davidovich Fokina b. de Minaur 6-4 7-6 (3) Millman b. Humbert 6-3 6-3 Karatsev b. Musetti 6-3 6-4 Paul b. Martinez 4-1, ritiro dello spagnolo. Tutto il resto dovrà essere ultimato e deve ancora iniziare: Caruso-Catarina 6-7 (3) 2-3 Evans-Lajovic 6-3 Fabbiano-Hurkacz 3-6 1-0 Auger-Aliassime-Garin 4-2 Chardy-Bublik 5-4 Cecchinato-Koepfer non ancora iniziata Dimitrov-Struff non ancora iniziata Pella-Pouille non ancora ...

