Le nuove leve della mafia

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 aprile 2021) I giovani rappresentano il futuro delle mafie. Eredi, protagonisti, consapevoli o inconsapevoli, sfruttati come manovalanza, sono sicuramente la linfa vitale per la sopravvivenzacriminalità organizzata. Ricoprono una vasta gamma di ruoli. I gruppi criminali organizzati allevano e sfruttano i giovani. Le reclute sono utili. Possono riscuotere le estorsioni, lavorare nei laboratori di cocaina o essere costretti a prostituirsi. Possono anche spacciare e contrabbandare droga, sono usati come assassini e sono spesso inviati in prima linea negli scontri a fuoco. Molti ragazzi sono addestrati all’uso delle armi da fuoco sin da adolescenti, spesso, con un test d’iniziazione (es. uccidere a sangue freddo un animale). I figli dei boss hanno una vita più agevole. Oggi, in gran parte, frequentano le migliori Università del mondo, ma sempre con la finalità ultima un giorno ...