In fila alla cassa o sdraiati sul divano? (Di lunedì 12 aprile 2021) Negli ultimi mesi molte delle nostre abitudini quotidiane sono cambiate e, molto spesso, questi cambiamenti sono avvenuti grazie a nuovi servizi digitali che rendono possibile fare da remoto attività ... Leggi su latinatoday (Di lunedì 12 aprile 2021) Negli ultimi mesi molte delle nostre abitudini quotidiane sono cambiate e, molto spesso, questi cambiamenti sono avvenuti grazie a nuovi servizi digitali che rendono possibile fare da remoto attività ...

Advertising

alessandro_fila : RT @cheering4lando: sento dentro di me una sensazione di fierezza nel ricordare che questa settimana saranno tutti attaccati alla tv a guar… - ilbassanese : In fila alla cassa o sdraiati sul divano? - alla_rosso : RT @nadiarizzo1210: 6 maggio 1945 Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia sfila per le vie di Milano L'Italia è finalmente libera… - enri11_ : @TuttoMercatoWeb Hahahhah non ce la fate proprio a lasciare la juve tranquilla appena vince due partite di fila dov… - calliopefleury : @helyettepeltier Allora ti devo punire fila dietro alla lavagna in ginocchio sui ceci ora ti do le bacchettate nelle mani ?? -