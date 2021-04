In calo la curva dei contagi, 9.789 nuovi casi e tasso di positività al 5,1% (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle 24 ore sono 9.789, contro i 15.746 di ieri. Pochi i tamponi, come sempre il lunedì: 190.635, 63mila meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in discesa al 5,1% (ieri 6,2%). In lieve aumento invece i ricoveri (anche in questo caso influisce anche l'effetto weekend, che fa registrare meno dimissioni): le terapie intensive sono 8 in più (ieri -3) con 167 ingressi del giorno, e sono 3.593 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 78 unità (ieri -316), e salgono a 27.329. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono in aumento, 358 oggi contro i 331 di ieri. Il totale delle vittime da inizio epidemia sale a 114.612. La Regione con più casi ... Leggi su agi (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Ancora inlaepidemica in Italia. Inelle 24 ore sono 9.789, contro i 15.746 di ieri. Pochi i tamponi, come sempre il lunedì: 190.635, 63mila meno di ieri, ma ildiè comunque in discesa al 5,1% (ieri 6,2%). In lieve aumento invece i ricoveri (anche in questo caso influisce anche l'effetto weekend, che fa registrare meno dimissioni): le terapie intensive sono 8 in più (ieri -3) con 167 ingressi del giorno, e sono 3.593 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 78 unità (ieri -316), e salgono a 27.329. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono in aumento, 358 oggi contro i 331 di ieri. Il totale delle vittime da inizio epidemia sale a 114.612. La Regione con più...

