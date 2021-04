Formazioni ufficiali Benevento-Sassuolo | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ilospita ilnel match del lunedì sera della 30^ giornata del massimo campionato italiano. Il club campano è a caccia di tre punti per allontanare sempre di più la zona calda della classifica, mentre i neroverdi vogliono tornare a vincere dopo il pareggio con la Roma e la sconfitta di San Siro con l’Inter. Le: in attesa: in attesa SportFace.