Fedez sul caso di Malika: "Rifiutare una figlia è contronatura" (Di lunedì 12 aprile 2021) "Rifiutare una figlia è contronatura". La solidarietà di Fedez va a Malika, la ragazza cacciata di casa dopo aver fatto coming out con i genitori. "Se torni ti ammazziamo, meglio 50 anni di carcere che una figlia lesbica" si è sentita dire la 22enne di Castelfiorentino. Sul caso sta indagando adesso la procura di Firenze, mentre sui social sono tanti i messaggi di affetto che vengono rivolti a Malika. Tra questi, anche il post del rapper. "Mi avete inviato in tanti la terribile e assurda storia di Malika", ha scritto sui suoi social "Non posso immaginare cosa significhi sentirsi dire certe parole da voltastomaco da parte di un genitore che ti ha messo al mondo. I vari Pillon, associazioni cattolico-estremiste, antiabortisti ci tengono ...

