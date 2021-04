Fdi: non parteciperemo a elezione nuovo presidente consiglio Regione Lazio (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Il gruppo di Fratelli d’Italia non partecipera’, uscendo dall’aula, alla votazione per l’elezione del nuovo presidente del consiglio regionale perche’ convocato e presieduto dall’ufficio di presidenza che ha votato all’unanimita’ le delibere riguardanti le assunzioni attraverso l’utilizzo delle graduatorie del concorso di Allumiere. Si e’ deciso inoltre di non prendere piu’ parte alle prossime sedute del consiglio regionale finche’ non verra’ garantita discontinuita’ e trasparenza”. Cosi’ in un comunicato il Gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Il gruppo di Fratelli d’Italia non partecipera’, uscendo dall’aula, alla votazione per l’deldelregionale perche’ convocato e presieduto dall’ufficio di presidenza che ha votato all’unanimita’ le delibere riguardanti le assunzioni attraverso l’utilizzo delle graduatorie del concorso di Allumiere. Si e’ deciso inoltre di non prendere piu’ parte alle prossime sedute delregionale finche’ non verra’ garantita discontinuita’ e trasparenza”. Cosi’ in un comunicato il Gruppo di Fratelli d’Italia alla

