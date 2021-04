Espulsione Ibrahimovic, il giudizio dell’ex arbitro Chiesa su Maresca | News (Di lunedì 12 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. L'ex arbitro Chiesa ha commentato la direzione di gara da parte di Maresca nel match di sabato tra Parma e Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. L'exha commentato la direzione di gara da parte dinel match di sabato tra Parma e Milan

Advertising

AntoVitiello : #Pioli sull’espulsione di #Ibrahimovic: “Ho parlato con Zlatan, ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di… - capuanogio : Se, come sembra, #Ibrahimovic ha detto a #Maresca 'mi sembra strano eh' e non l'insulto che ha originato l'espulsio… - aribaus : RT @mirkonicolino: (#Corsera) 'Dopo l'espulsione di #Ibrahimovic, l'arbitro #Maresca sarà tento lontano dal #Milan per un po' di partite'.… - Giamiii : RT @mirkonicolino: (#Corsera) 'Dopo l'espulsione di #Ibrahimovic, l'arbitro #Maresca sarà tento lontano dal #Milan per un po' di partite'.… - Orazio_JFC1897 : RT @mirkonicolino: (#Corsera) 'Dopo l'espulsione di #Ibrahimovic, l'arbitro #Maresca sarà tento lontano dal #Milan per un po' di partite'.… -