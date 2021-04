Cuba potrebbe diventare il più piccolo paese a produrre un vaccino anti-Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 aprile 2021) Lunghe code fin dalle prime ore del mattino la scorsa settimana in Plaza de la Revolucion a L’Avana,. “Tutti sperano di essere i volontari prescelti per la somministrazione sperimentale di Soberana-2”, scrive l’inglese The Economist raccontando l’inizio della sperimentazione di Fase 3 di uno dei cinque vaccinini in produzione. Soberana-2, in avanzato stadio sperimentale,fare diil piùun. Prevede due dosi a distanza di 28 giorni ed è stato sviluppato dalla società biotech di proprietà statale BioFarma; per la sua approvazione ufficiale saranno necessari ancora molti mesi. The Economist fa il punto sulla ricerca vaccinale ...