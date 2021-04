Covid, Salvini: “Spero riaperture a breve, in gioco salute mentale” (Di lunedì 12 aprile 2021) Nell’Italia alle prese con l’emergenza coronavirus riaperture in tempi brevi? “Me lo auguro, ci sono in gioco non solo il lavoro, ma anche la salute fisica e mentale di milioni di italiani. Ovviamente parlo di riaperture nelle città in cui la situazione sanitaria sia sotto controllo e in miglioramento da giorni”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato da ‘Il Giornale’. “Ne ho parlato personalmente con il presidente del Consiglio la settimana scorsa, il presidente Draghi condivide la necessità di tornare il prima possibile ad una vita, ad una scuola, ad un lavoro normali”, ha aggiunto. Quanto a una futura riforma della giustizia, “auando ci sarà un governo di centrodestra, scelto dalla maggioranza degli italiani, metteremo mano alla giustizia”, afferma ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) Nell’Italia alle prese con l’emergenza coronavirusin tempi brevi? “Me lo auguro, ci sono innon solo il lavoro, ma anche lafisica edi milioni di italiani. Ovviamente parlo dinelle città in cui la situazione sanitaria sia sotto controllo e in miglioramento da giorni”. Così il leader della Lega Matteo, intervistato da ‘Il Giornale’. “Ne ho parlato personalmente con il presidente del Consiglio la settimana scorsa, il presidente Draghi condivide la necessità di tornare il prima possibile ad una vita, ad una scuola, ad un lavoro normali”, ha aggiunto. Quanto a una futura riforma della giustizia, “auando ci sarà un governo di centrodestra, scelto dalla maggioranza degli italiani, metteremo mano alla giustizia”, afferma ...

