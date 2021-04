Covid: calo test e positivi, 358 morti. Su terapie intensive (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 9.789 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 le vittime in un giorno (ieri 331). ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 9.789 ialdel coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 le vittime in un giorno (ieri 331). ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid calo Oms: pandemia a un punto critico, infezioni esponenziali Ginevra. "A gennaio e febbraio, il mondo ha vissuto 6 settimane consecutive di calo nei casi di Covid - 19. Ora abbiamo visto 7 settimane consecutive di contagi in crescita e 4 settimane di morti in aumento. La scorsa settimana è stato registrato il quarto numero più alto di ...

