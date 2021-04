Cagliari, quattro rossoblù a parte: il punto in vista del Parma (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Cagliari, questa mattina, ha ripreso ad allenarsi ad Asseminello per iniziare a preparare la sfida contro il Parma Nessun riposo per il Cagliari. La sconfitta di ieri contro l’Inter deve essere ancora metabolizzata ma non c’è tempo da perdere: sabato c’è il Parma e i rossoblù devono obbligatoriamente vincere. Gli uomini di Mister Semplici, oggi, si sono recati ad Asseminello per riprendere gli allenamenti e iniziare la preparazione in vista del match. Questo il report dell’allenamento odierno: «Agli ordini di mister Semplici e del suo staff, la squadra ha lavorato in due gruppi: i calciatori che hanno totalizzato più minuti ieri in gara hanno svolto degli esercizi di scarico in palestra. Per gli altri, esercitazioni dedicate alla parte atletica e al possesso ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Il, questa mattina, ha ripreso ad allenarsi ad Asseminello per iniziare a preparare la sfida contro ilNessun riposo per il. La sconfitta di ieri contro l’Inter deve essere ancora metabolizzata ma non c’è tempo da perdere: sabato c’è ile idevono obbligatoriamente vincere. Gli uomini di Mister Semplici, oggi, si sono recati ad Asseminello per riprendere gli allenamenti e iniziare la preparazione indel match. Questo il report dell’allenamento odierno: «Agli ordini di mister Semplici e del suo staff, la squadra ha lavorato in due gruppi: i calciatori che hanno totalizzato più minuti ieri in gara hanno svolto degli esercizi di scarico in palestra. Per gli altri, esercitazioni dedicate allaatletica e al possesso ...

