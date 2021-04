Basilicata, centinaia in fila per una dose di AstraZeneca. Bardi: «Un successo, smentito ogni allarmismo» (Di lunedì 12 aprile 2021) Mentre nei giorni scorsi i rifiuti del vaccino AstraZeneca hanno toccato punte del 70% – 80% in Sicilia, mentre in Puglia hanno cancellato l’appuntamento per la somministrazione uno su due prenotati e in LomBardia si è passati agli over 70 tanto alto è stato il numero di scettici over 75 che hanno fatto un passo indietro, la Basilicata va avanti con l’inoculazione del vaccino anglo-svedese come se nulla fosse. Un fatto in netta controtendenza rispetto ad altre zone d’Italia che hanno palesato nuovi dubbi dopo il secondo parere dell’Ema. In Basilicata è accaduto che centinaia di over 60 oggi si siano messi in fila, senza prenotazione, davanti ai tendoni per le vaccinazioni contro il Coronavirus a Matera e a Potenza. Questa mattina erano così tante le persone in attesa di una ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 aprile 2021) Mentre nei giorni scorsi i rifiuti del vaccinohanno toccato punte del 70% – 80% in Sicilia, mentre in Puglia hanno cancellato l’appuntamento per la somministrazione uno su due prenotati e in Loma si è passati agli over 70 tanto alto è stato il numero di scettici over 75 che hanno fatto un passo indietro, lava avanti con l’inoculazione del vaccino anglo-svedese come se nulla fosse. Un fatto in netta controtendenza rispetto ad altre zone d’Italia che hanno palesato nuovi dubbi dopo il secondo parere dell’Ema. Inè accaduto chedi over 60 oggi si siano messi in, senza prenotazione, davanti ai tendoni per le vaccinazioni contro il Coronavirus a Matera e a Potenza. Questa mattina erano così tante le persone in attesa di una ...

