Anticipazioni Uomini e Donne oggi 12 Aprile 2021: Gemma è fuori controllo! (Di lunedì 12 aprile 2021) Ci attende una nuova puntata di Uomini e Donne, e oggi lunedì 12 Aprile cosa ci riserverà il dating show più famoso e seguito della tv italiana? Andiamo a scoprire chi dei protagonisti vedrà incentrata su di sé la puntata. Il soliloquio di Gemma A sedersi al centro studio manco a dirlo la nostra solita Gemma Galgani, che spesso tira avanti un monologo per quasi tutto il tempo, sembra a volte che il programma sia incentrato su di lei, tanto è il tempo che passa a disquisire sui suoi sentimenti, le sue “emossioni” come la prende in giro l’opinionista Tina Cipollari; sentimenti che, diciamolo, il più delle volte esistono solo nella sua testa, ma tant’è. Vediamo dunque oggi in quali altri abissi di disperazione cadrà la dama torinese, portandoci con ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 12 aprile 2021) Ci attende una nuova puntata di, elunedì 12cosa ci riserverà il dating show più famoso e seguito della tv italiana? Andiamo a scoprire chi dei protagonisti vedrà incentrata su di sé la puntata. Il soliloquio diA sedersi al centro studio manco a dirlo la nostra solitaGalgani, che spesso tira avanti un monologo per quasi tutto il tempo, sembra a volte che il programma sia incentrato su di lei, tanto è il tempo che passa a disquisire sui suoi sentimenti, le sue “emossioni” come la prende in giro l’opinionista Tina Cipollari; sentimenti che, diciamolo, il più delle volte esistono solo nella sua testa, ma tant’è. Vediamo dunquein quali altri abissi di disperazione cadrà la dama torinese, portandoci con ...

Advertising

BlogUomini : Anticipazioni Uomini e donne. Gemma e Nicola solo amicizia o ritorno di fiamma? Diminuisce l’interesse di Massimili… - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni: Tina si infittisce il mistero, Isabella delusa, Gemma corre dall’ex - francescocolucc : RT @oss_romano: #10aprile #anticipazioni Messa di #PapaFrancesco per la Domenica della Divina Misericordia @JoeBiden cancella i fondi per c… - justabiiitchhhh : @martinalabonny Quanto mi fanno arrabiare. I momenti di coppia sì, ma le anticipazioni giuste no? NON È UOMINI È DONNE CA??????O -