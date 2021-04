Alessia Marcuzzi | l’annuncio sui social | “Purtroppo non ci sarò”

(Di lunedì 12 aprile 2021), con un messaggio pubblicato sui suoi canali, annuncia che non condurrà la prossima puntata delle Iene.non sarà alla conduzione della nuova puntata de Le Iene Show che torneranno in onda martedì 13 aprile. La conduttrice che, ogni martedì, è alla guida del programma di Italia 1 insieme a Nicola L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

salta la puntata de Le Iene : ' Mio marito positivo al Covid '. Lo comunica attraverso la sua pagina Facebook e quindi non sarà presente in studio con Nicola Savino , durante la ...Alla conduzione, insieme al trio comico della Gialappa's Band e Nicola Salvino , c'è anche. In queste ore però l'ex conduttrice de 'L'isola dei famosi' ha rivelato, sulla propria ...Alessia Marcuzzi non sarà alla conduzione della nuova puntata de Le Iene Show che torneranno in onda martedì 13 aprile. La conduttrice che, ogni martedì, è alla guida del programma di Italia 1 insieme ...Pronti, partenza e via! L‘isola dei famosi è partita il giorno lunedì 15 marzo 2021 su canale 5 con al timone la splendida Ilary Blasi che sostituisce la precedente conduttrice Alessia Marcuzzi. Tra i ...