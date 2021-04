Addio a Joseph Siravo | l’attore de I Soprano e di Carlito’s Way è morto a 64 anni | sconfitto dal cancro

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ieri 11 aprile 2021 èa 64dopo aver combattuto una lunga battaglia contro il, a darne notizia è stato Gerry Pastore sui social: “Riposa in pace mio caro amico, che hai combattuto un incredibile battaglia. Mi mancherai. Ci vediamo dall’altra parte”. Anche la figlia diha scritto il suo cordoglio sui social dicendo: “Sono immensamente grato per averlo avuto qui sulla terra“.era conosciuto per aver interpretato sporadicamente il padre di Tony, nella famosa serie tv ‘Is‘, per un totale di cinque episodi.compariva in alcuni flashback per spiegare l’evoluzione del personaggio del famoso ...