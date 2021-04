A Roma anziana donna scappa da ospedale per tornare a casa dal suo cagnolino

Advertising

TG24info : #Morolo – Anziana precipita dal balcone. Elitrasportata a Roma - EusapiaMaria : @Alterego_FdD @vivaglianimali @abuondiritto @PensareMigrante @MSF_ITALIA @Popica_Onlus @CheGuevaraRoma @nonna_roma… - pino616gmailco1 : RT @pino616gmailco1: Peppino Cav. Uff. Dr. Pino @pino616gmailco1 7h una signora anziana mi ha detto che e' preferibile morire di vaccino ch… - pino616gmailco1 : Peppino Cav. Uff. Dr. Pino @pino616gmailco1 7h una signora anziana mi ha detto che e' preferibile morire di vaccino… - pino616gmailco1 : RT @pino616gmailco1: una signora anziana mi ha detto che e' preferibile morire di vaccino che di covid 19. Ho riflettuto e ho condiviso l'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma anziana

ilmessaggero.it

Una pattuglia della Polizia Municipale ha trovato presso il Ponte Milvio una donna in pigiama in stato confusionale; indossava al polso un braccialetto ospedaliero, riportaToday. Gli agenti l'...... noi abbiamo bisogno di andare dalla popolazione piùa scendere. Siamo nella condizione di ... Ma sedice di no, ancora una volta, ci allineeremo alle indicazioni'.ROMA - Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani ... Questo dimostra ancora una volta che il virus, che io ho definito vigliacco, è prepotente con i più anziani".Decine di locali nel complesso popolare di via delle Canapiglie a Torre Maura sono stati occupati dai nomadi. La denuncia dei residenti: "Qui è diventato un campo rom, non si fa in tempo a morire che ...