46 milioni di visite mediche in meno a causa della pandemia (Di lunedì 12 aprile 2021) Tra 2019 e 2020 c'è stata una riduzione del 31% di visite specialistiche e accertamenti diagnostici, dice il Censis. E il costo di questa mancanza lo sosterremo nei prossimi anni Il coronavirus ha avuto un enorme impatto sulla nostra quotidianità. E, anche una volta finita la pandemia, il suo impatto economico e sociale durerà per generazioni. Per quanto riguarda il mondo della salute, anche qui le previsioni non sono affatto buone: sappiamo bene, infatti, che l'emergenza sanitaria ha messo sotto stress il nostro sistema sanitario, tanto che la domanda delle prestazioni sanitarie, come visite specialistiche, ricoveri e screening oncologici, è significativamente diminuita. A raccontarlo è stato il direttore generale del Censis Massimiliano Valerii, in occasione della presentazione del progetto I ...

