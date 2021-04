World Padel Tour Adeslas Madrid Open 2021: i vincitori (Di domenica 11 aprile 2021) Si sono giocate oggi le due finali della prima tappa del World Padel Tour a Madrid. Chiusura dell’intera settimana di incontri che ha visto tanti protagonisti, compresi gli azzurri. Erano infatti 96 le coppie iscritte per il torneo maschile e 56 quelle iscritte al torneo femminile. Un gran numero di partite giocate già dalla scorsa domenica con i turni pre eliminatori. Sul sintetico del campo centrale nel Wizink Center della capitale spagnola si sono affrontate le ultime due coppie in campo maschile e le ultime due in campo femminile. A scendere in campo per prime, alle 10,00, Lucia Sainz e Beatriz Gonzales contro Paula Josemaria Martin e Ariana Sanchez. Il risultato finale ha visto il trionfo in due set , 6-3 / 6-4, della coppia tutta spagnola Martin-Sanchez, rispettivamente numero 7 e numero 1 del ranking. A ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Si sono giocate oggi le due finali della prima tappa del. Chiusura dell’intera settimana di incontri che ha visto tanti protagonisti, compresi gli azzurri. Erano infatti 96 le coppie iscritte per il torneo maschile e 56 quelle iscritte al torneo femminile. Un gran numero di partite giocate già dalla scorsa domenica con i turni pre eliminatori. Sul sintetico del campo centrale nel Wizink Center della capitale spagnola si sono affrontate le ultime due coppie in campo maschile e le ultime due in campo femminile. A scendere in campo per prime, alle 10,00, Lucia Sainz e Beatriz Gonzales contro Paula Josemaria Martin e Ariana Sanchez. Il risultato finale ha visto il trionfo in due set , 6-3 / 6-4, della coppia tutta spagnola Martin-Sanchez, rispettivamente numero 7 e numero 1 del ranking. A ...

