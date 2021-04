Advertising

Hellas Verona-Lazio, i convocati biancocelesti - H. Verona – Lazio, i convocati di Juric. Out gli infortunati Cetin, Favilli, Vieira e Benassi e lo squalificato Lov… - Verona-Lazio, i convocati di Simone Inzaghi: Il tecnico non ci sarà, al suo posto il vice Farris: sono 23 i biancoc… - La Serie A questa domenica! A partire dalle 12:30 prosegue la trentesima giornata di Serie A, con l'incontro tra I…

Ultime Notizie dalla rete : Verona Lazio

Ivan Juric e Simone Inzaghi (Farris in panchina) hanno diramato le liste dei convocati per la sfida del Bentegodi: ecco le scelte dei due tecniciè una sfida che può dire tanto in chiave Europa: con una vittoria i biancocelesti coltiverebbero il sogno Champions che sarebbe quasi irrealizzabile in caso di sconfitta. Il...- Ufficializzata la lista dei convocati dellaper la sfida al. Fischio d'inizio al Bentegodi alle ore 15. Non ci sarà Simone Inzaghi, positivo al Covid - 19 e in isolamento domiciliare. Pronto Farris in panchina. Tra i biancocelesti ...Continua oggi il programma della 30^ giornata di Serie A con cinque partite in calendario Si parte con l’Inter capolista, che nel lunch match contro il Cagliari a San Siro proverà ad ottenere l’undice ...L'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric ha diramato l'elenco dei calciatori gialloblù convocati per la sfida contro la Lazio, confermando la presenza di Kalinic e Colley, tra ...