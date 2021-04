Vaccini e seconda dose, gli esperti: “Sarà possibile cambiare farmaco” (Di domenica 11 aprile 2021) In questi giorni in cui si discute di come ottimizzare al massimo la gestione delle dosi disponibili per dare lo sprint che possa portare a raggiungere finalmente le 500mila dose al giorno, si è parlato a più riprese dell’opportunità di ritardare la seconda dose dei Vaccini a Rna messaggero che potrebbe essere quasi raddoppiato. La scheda tecnica di Pfizer raccomanda il richiamo dopo 21 giorni, quella di Moderna dopo 28. Tuttavia la commissione tecnica scientifica dell’Aia si è espressa in maniera favorevole ad allungare i tempi del richiamo “solo qualora si rendereste necessario dilazionare di alcuni giorni la seconda dose”. Stessa raccomandazione da parte dell’Oms. I trial di Pfizer e Moderna hanno mostrato un innalzamento delle difese immunitarie a partire dalla prima ... Leggi su tpi (Di domenica 11 aprile 2021) In questi giorni in cui si discute di come ottimizzare al massimo la gestione delle dosi disponibili per dare lo sprint che possa portare a raggiungere finalmente le 500milaal giorno, si è parlato a più riprese dell’opportunità di ritardare ladeia Rna messaggero che potrebbe essere quasi raddoppiato. La scheda tecnica di Pfizer raccomanda il richiamo dopo 21 giorni, quella di Moderna dopo 28. Tuttavia la commissione tecnica scientifica dell’Aia si è espressa in maniera favorevole ad allungare i tempi del richiamo “solo qualora si rendereste necessario dilazionare di alcuni giorni la”. Stessa raccomandazione da parte dell’Oms. I trial di Pfizer e Moderna hanno mostrato un innalzamento delle difese immunitarie a partire dalla prima ...

Advertising

Pinucciosono : E arriva il virus e non eravamo preparati. E arriva la seconda ondata e non eravamo preparati E arriva la terza on… - TgLa7 : Vaccini, #Francia: chi ha avuto la prima dose con #AstraZeneca e ha meno di 55 anni avrà la seconda dose con Pfizer o Moderna - Corriere : Dai ritardi alla protezione all’uso di farmaci diversi tra prima e seconda dose: cosa sappiamo - H24Parioli : Vaccini, D'Amato: '60% degli over 80 ha già ricevuto seconda dose' - - orfakappa : Ma il vaccino Johnson & Johnson è senza richiamo nel senso che nessuno è mai arrivato vivo alla seconda dose? [… -