Serie C 2020/2021: l’Alessandria mette pressione al Como, Pro Sesto ko 1-0 e -1 dalla vetta (Di domenica 11 aprile 2021) l’Alessandria passa 1-0 allo stadio Ernesto Breda contro la Pro Sesto nel match valevole per la trentacinquesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2020/2021, grazie alla rete siglata da Casarini nella ripresa. In virtù di questo risultato i piemontesi consolidano il secondo posto andando a 65 punti, ad una sola lunghezza dal Como capolista; mentre i lombardi restano in piena zona playout a quota 39. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH L’avvio di partita non è molto spumeggiante poiché le due formazioni preferiscono concedersi una fase di studio per non commettere degli errori che, arrivati a questo punto della stagione, potrebbero risultare fatali. I primi a farsi vedere nell’area di rigore avversaria sono gli ospiti, che provano a rendersi pericolosi con Mustacchio ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021)passa 1-0 allo stadio Ernesto Breda contro la Pronel match valevole per la trentacinquesima giornata del girone A del campionato di, grazie alla rete siglata da Casarini nella ripresa. In virtù di questo risultato i piemontesi consolidano il secondo posto andando a 65 punti, ad una sola lunghezza dalcapolista; mentre i lombardi restano in piena zona playout a quota 39. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH L’avvio di partita non è molto spumeggiante poiché le due formazioni preferiscono concedersi una fase di studio per non comre degli errori che, arrivati a questo punto della stagione, potrebbero risultare fatali. I primi a farsi vedere nell’area di rigore avversaria sono gli ospiti, che provano a rendersi pericolosi con Mustacchio ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | INIZIA #JUVEGENOA! TUTTI INSIEME, BIANCONERI, #????N??????????????N?? Live Match ?? - juventusfc : Si riparte! Testa, corsa, concentrazione per i tre punti! Dai ragazzi! #JuveGenoa Live Match ??… - TuttoMercatoWeb : Euro 2020, il piano anti-Covid UEFA: sarà introdotta vaccinazione obbligatoria per tutti i calciatori - Chicca141002 : RT @juventusfc: Si riparte! Testa, corsa, concentrazione per i tre punti! Dai ragazzi! #JuveGenoa Live Match ?? - sportface2016 : #Serie C 2020/2021: l'#Alessandria mette pressione al Como, #ProSesto ko 1-0 e -1 dalla vetta -