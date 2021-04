Real Madrid: stagione finita per Lucas Vazquez (Di domenica 11 aprile 2021) stagione finita per Lucas Vazquez, laterale destro del Real Madrid. Lo riportano i media spagnoli dopo che il giocatore, infortunatosi ieri nel 'Clasico' vinto contro il Barcellona, oggi si è ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 aprile 2021)per, laterale destro del. Lo riportano i media spagnoli dopo che il giocatore, infortunatosi ieri nel 'Clasico' vinto contro il Barcellona, oggi si è ...

Advertising

SuperSportBlitz : #LaLiga – Goal Alert: Real Madrid *1-0 Barcelona *(Benzema 14‘) #SSFootball - federicocasotti : Vi ricordo sempre che questo è lo stadio “di scorta” del Real Madrid. Lo. Stadio. Di. Scorta. #RealMadridBarça… - acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - HonestCulerRez : @goal Goals in el clasico since 2019 Messi-0 Ronaldo-0 Ronaldo left real madrid in 2019 - HonestCulerRez : @manu_addai @goal Goals in el clasico since 2019 Messi-0 Ronaldo-0 Ronaldo left real madrid in 2019 -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid: stagione finita per Lucas Vazquez Stagione finita per Lucas Vazquez, laterale destro del Real Madrid. Lo riportano i media spagnoli dopo che il giocatore, infortunatosi ieri nel 'Clasico' vinto contro il Barcellona, oggi si è sottoposto agli esami medici del caso. Che hanno evidenziato, ...

Barcellona ko nel Clasico, Koeman non ci sta: 'Arbitro e Var hanno sbagliato' In casa Barcellona si mastica amaro per la sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid . I catalani, infatti, pagano un brutto primo tempo e non basta il finale all'arrembaggio. Ora la squadra di Ronald Koeman si trova in terza posizione, dietro ai Blancos e all'Atletico ...

Real Madrid, altra tegola: stagione finita per Lucas Vazquez Goal.com Clasico al Real: Zidane vola, Messi e Koeman giù I numeri della vittoria del Real Madrid nella sfida più attesa del campionato spagnolo consacrano l'allenatore francese e mettono sul banco degli imputati la Pulce e il tecnico blaugrana ...

Real Madrid: stagione finita per Lucas Vazquez (ANSA) - MADRID, 11 APR - Stagione finita per Lucas Vazquez, laterale destro del Real Madrid. Lo riportano i media spagnoli dopo che il giocatore, infortunatosi ieri nel 'Clasico' vinto contro il ...

Stagione finita per Lucas Vazquez, laterale destro del. Lo riportano i media spagnoli dopo che il giocatore, infortunatosi ieri nel 'Clasico' vinto contro il Barcellona, oggi si è sottoposto agli esami medici del caso. Che hanno evidenziato, ...In casa Barcellona si mastica amaro per la sconfitta nel Clasico contro il. I catalani, infatti, pagano un brutto primo tempo e non basta il finale all'arrembaggio. Ora la squadra di Ronald Koeman si trova in terza posizione, dietro ai Blancos e all'Atletico ...I numeri della vittoria del Real Madrid nella sfida più attesa del campionato spagnolo consacrano l'allenatore francese e mettono sul banco degli imputati la Pulce e il tecnico blaugrana ...(ANSA) - MADRID, 11 APR - Stagione finita per Lucas Vazquez, laterale destro del Real Madrid. Lo riportano i media spagnoli dopo che il giocatore, infortunatosi ieri nel 'Clasico' vinto contro il ...