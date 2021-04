Michel è dispiaciuto:” Non ci dormo la notte” (Di domenica 11 aprile 2021) Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è dispiaciuto e in un intervista con un gruppo di giornalisti pubblicata dal Sole 24 Ore, giustifica il suo comportamento ad Ankara. Non è semplice avere la prontezza di fare determinate azioni perché ne corrispondono poi reazioni delicate. “Vi assicuro che da allora non dormo bene la notte Leggi su periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Il presidente del Consiglio europeo Charlese in un intervista con un gruppo di giornalisti pubblicata dal Sole 24 Ore, giustifica il suo comportamento ad Ankara. Non è semplice avere la prontezza di fare determinate azioni perché ne corrispondono poi reazioni delicate. “Vi assicuro che da allora nonbene la

