Meteo con FREDDO SECOLARE in Alaska, Europa e Australia. Ipotesi, cause, trend (Di domenica 11 aprile 2021) Meteo con FREDDO SECOLARE.Ma che sta succedendo? E' vero che la Primavera è una stagione pazzerella, soprattutto nei due mesi di marzo e aprile, quindi guai a sottovalutarla. Eppure certe condizioni Meteo climatiche sono a dir poco sorprendenti. Abbiamo parlato del "rischio FREDDO" in Italia, a seguito di profondi cambiamenti della circolazione atmosferica europea. Ma fidatevi, non siamo gli unici. Visto che il nostro mestiere ce lo impone, abbiamo dato un'occhiata a quel che sta accadendo in altre parti del Pianeta e siamo rimasti a bocca aperta. In Alaska, ad esempio, una vera e propria bomba artica sta portando temperature incredibilmente basse. Pensate, in alcune zone i termometri hanno raggiunto -45°C e stanno cadendo record secolari. Tra l'altro, previsioni alla mano, il gelo ...

