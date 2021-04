Malattia pazzesca | ti toglie tutto Il racconto sconvolge la Toffanin | lacrime e pubblicità | Scusami | non ce la faccio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 aprile 2021) Una Silviasconvolta, toccata nel profondo, come la avevamo vista davvero poche volte. Siamo al suo Verissimo, la puntata trasmessa su Canale 5 ieri, sabato 10 aprile, dove Mariangela Tarì, madre e scrittrice, ha raccontato la storia dei suoi due figli, entrambi affetti da malattie rare. Una storia dolorosa che fa crollare la, più volte in, costretta a fermarsi, a interrompere l'intervista per riprendersi. "Mia figlia Sofia, verso l'anno e mezzo, inizia a graffiarsi il viso, a non dormire la notte, a gridare. E improvvisamente comincia a perdere gli oggetti dalle mani", racconta la Tarì. Si scopre poi che ha una rarissimagenetica che colpisce solo le bambine: "Le chiamano le bambine dagli occhi belli. Scopriamo che Sofia ha la sindrome di Rett. Si tratta di una ...