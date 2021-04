M5S, Conte: “Fondamentale definire chi siamo” (Di domenica 11 aprile 2021) “E’ Fondamentale definire chi siamo”. Così, apprende l’Adnkronos, l’ex premier Giuseppe Conte parlando ai deputati in videoconferenza. “Le questioni poste sono fondamentali se vogliamo rifondare, rigenerare l’azione del Movimento. siamo al terzo governo sostenuto dal M5S, è Fondamentale definire chi siamo. Una carte dei principi e dei valori è essenziale”. A introdurre l’assemblea il reggente Vito Crimi con i 5 punti inviati (le “Linee guida per il Neo-Movimento”), che – ha detto – costituiscono una traccia di discussione. “Dobbiamo scrivere una carta dei principi e dei valori nuova per definire chi siamo”, ha spiegato Crimi. Le 5 Stelle vanno mantenute ma noi dobbiamo evolverci su temi nuovi, ha detto ancora ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 aprile 2021) “E’chi”. Così, apprende l’Adnkronos, l’ex premier Giuseppeparlando ai deputati in videoconferenza. “Le questioni poste sono fondamentali se vogliamo rifondare, rigenerare l’azione del Movimento.al terzo governo sostenuto dal M5S, èchi. Una carte dei principi e dei valori è essenziale”. A introdurre l’assemblea il reggente Vito Crimi con i 5 punti inviati (le “Linee guida per il Neo-Movimento”), che – ha detto – costituiscono una traccia di discussione. “Dobbiamo scrivere una carta dei principi e dei valori nuova perchi”, ha spiegato Crimi. Le 5 Stelle vanno mantenute ma noi dobbiamo evolverci su temi nuovi, ha detto ancora ...

