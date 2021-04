Lungomare di Salerno affollato | controlli anche dal mare VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I salernitani amano il loro. Nella prima domenica di riapertura, nonostante i vincoli imposti dalla zona rossa, sono tornati a frequentarlo. Isi sono adeguati: se fino al giorno prima i militari chiedevano a coloro che si accomodavano sulle panchine di non sostare, stavolta hanno preferito controllare a distanza. Così come Vigili Urbani e Guardia di Finanza. I baschi verdi, in particolare, hanno controllato spiagge, moli e scogli (del porto Masuccio Salernitano) utilizzando un gommone-vedetta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.