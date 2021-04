Juventus | Pirlo | «Ottimo primo tempo Vorrei dominare di più il gioco»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 aprile 2021) L’allenatore bianconero Andreaha parlato al termine di-Genoa Andreaparla ai microfoni di Sky Sport dopo Juve-Genoa. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 LA GARA – «Quel gol poteva costarci anche un inizio secondodiverso. Siamo entrati in campo volendo fare la partita ma ci siamo abbassati troppo e non abbiamo sfruttato al meglio alcune occasioni che ci potevano far stare più tranquilli». RONALDO – «Ci teneva a far gol, soprattutto visto che la partita si era messa in una certa maniera. I campioni vogliono sempre fare il meglio. Sono cose normali che capitano». STAGIONE – «Abbiamo perso punti per strada in partite più abbordabili sulla carta. Ci siamo complicati la vita. Oggi non è stato cosi, abbiamo fatto un ...