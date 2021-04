Isola dei Famosi 2021, Akash e Daniela contro Cerioli? (Di domenica 11 aprile 2021) Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi ha legato con quasi tutti i suoi compagni, o meglio, quasi con tutti, dato che Daniela Martani ed Akash Kumar in una diretta non hanno speso delle bellissime parole per lui. L’ex naufraga ha dichiarato che Andrea le sta proprio antipatico e ha aggiunto che a telecamere spente Cerioli fa strategie e chiacchiera con tutti. Ma scendiamo nel dettaglio. Le parole di Daniela Martani su Andrea Cerioli “Secondo me lui è proprio una persona completamente inutile. Che vi devo dire di lui. Proprio antipatico, l’ho trovato di un’antipatia unica. Poi – si legge – non riesco a capire come cavolo fa ad avere tutti questi follower sinceramente. L’ho trovato inutile, antipatico, poi stratega. Cosa fa sull’Isola? Vi ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 aprile 2021) Andreaa L’deiha legato con quasi tutti i suoi compagni, o meglio, quasi con tutti, dato cheMartani edKumar in una diretta non hanno speso delle bellissime parole per lui. L’ex naufraga ha dichiarato che Andrea le sta proprio antipatico e ha aggiunto che a telecamere spentefa strategie e chiacchiera con tutti. Ma scendiamo nel dettaglio. Le parole diMartani su Andrea“Secondo me lui è proprio una persona completamente inutile. Che vi devo dire di lui. Proprio antipatico, l’ho trovato di un’antipatia unica. Poi – si legge – non riesco a capire come cavolo fa ad avere tutti questi follower sinceramente. L’ho trovato inutile, antipatico, poi stratega. Cosa fa sull’? Vi ...

