"Ipocriti". "Vergognatevi". Gregoretti, Minzolini e Crosetto a valanga: chi nasconde la notizia, gode Salvini (Di domenica 11 aprile 2021) Non luogo a procedere per Matteo Salvini nel processo Gregoretti: questa la richiesta del pm di Catania, che di fatto smonta i teoremi di M5s, Pd e Giuseppe Conte e rivela che si trattava soltanto di un processo politico. Insomma, vince il leghista. Eppure in pochi ne parlano: la notizia, spesso e volentieri, viene nascosta, data in modo rapido, come se contasse poco o nulla. Eppure, quando si parlava della richiesta di processare il leghista per il lunare reato di processo di persona a danni dei migranti, gli stessi che nascondevano la notizia la davano in pompa magna. E contro questa evidenza punta il dito Augusto Minzolini, il cui sfogo viene raccolto da Twitter. "Fa ridere e piangere: nessun giornalone mette in prima che il Pm chiede l'assoluzione per Salvini ...

