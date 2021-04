Inter-Cagliari, Semplici: “In campo con la giusta mentalità” (Di domenica 11 aprile 2021) Leonardo Semplici nel post partita di Inter-Cagliari, match della 30a giornata della Serie A L’allenatore del Cagliari Leonardo Semplici, al termine del match perso per 1 a 0 contro l’Inter, e valevole per l’undicesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Dispiace per il risultato, avevamo bisogno di un risultato positivo. L’Inter è in salute, ma la prestazione mi è piaciuta sotto l’aspetto mentale e della determinazione. Avevo chiesto una risposta alle sconfitte e volevo vedere una risposta diversa che abbiamo dato, rischiando con merito di portare a casa un pareggio. Su una giocata l’Inter è stata brava, ma la mentalità e la voglia messe in ... Leggi su intermagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Leonardonel post partita di, match della 30a giornata della Serie A L’allenatore delLeonardo, al termine del match perso per 1 a 0 contro l’, e valevole per l’undicesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Dispiace per il risultato, avevamo bisogno di un risultato positivo. L’è in salute, ma la prestazione mi è piaciuta sotto l’aspetto mentale e della determinazione. Avevo chiesto una risposta alle sconfitte e volevo vedere una risposta diversa che abbiamo dato, rischiando con merito di portare a casa un pareggio. Su una giocata l’è stata brava, ma lae la voglia messe in ...

