F1, Max Verstappen: “Per vincere il Mondiale ci serve costanza. La pressione c’è, ma è bello essere in lotta” (Di domenica 11 aprile 2021) Il primo GP del Mondiale 2021 di F1, sul tracciato di Sakhir (Bahrain), ha chiarito che l’olandese Max Verstappen può essere dei giochi per il titolo. Dopo le tante parole ad accompagnare la prima uscita stagionale, il pilota della Red Bull ha mostrato chiari segnali di vitalità e, visto l’andamento della corsa, la vittoria del britannico Lewis Hamilton (Mercedes) ha anche i crismi dell’occasione mancata. Verstappen però fa buon viso a cattivo gioco, consapevole che per vincere il titolo servirà fare tante punti sempre, piuttosto che vincere una singola corsa e poi non andare bene nell’altra: “Non conta vincere una battaglia, ma la guerra. essere nella possibilità di lottare con Mercedes è sicuramente meglio che non esserlo“, ha ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Il primo GP del2021 di F1, sul tracciato di Sakhir (Bahrain), ha chiarito che l’olandese Maxpuòdei giochi per il titolo. Dopo le tante parole ad accompagnare la prima uscita stagionale, il pilota della Red Bull ha mostrato chiari segnali di vitalità e, visto l’andamento della corsa, la vittoria del britannico Lewis Hamilton (Mercedes) ha anche i crismi dell’occasione mancata.però fa buon viso a cattivo gioco, consapevole che peril titolo servirà fare tante punti sempre, piuttosto cheuna singola corsa e poi non andare bene nell’altra: “Non contauna battaglia, ma la guerra.nella possibilità dire con Mercedes è sicuramente meglio che non esserlo“, ha ...

