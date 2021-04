Denise Pipitone, le bugie di Olesya: “Ha mentito per diventare famosa” (Di domenica 11 aprile 2021) Sembra di guardare un film di serie B, invece è la realtà: a quanto pare Olesya sapeva di non essere Denise Pipitone, “ha mentito” con uno scopo molto preciso. Da quando Chi l’ha visto ha mostrato la sua foto, tutta l’Italia sperava che Olesya Rostova fosse davvero Denise Pipitone. Gli indizi sembravano coincidere tutti: l’età, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 11 aprile 2021) Sembra di guardare un film di serie B, invece è la realtà: a quanto paresapeva di non essere, “ha” con uno scopo molto preciso. Da quando Chi l’ha visto ha mostrato la sua foto, tutta l’Italia sperava cheRostova fosse davvero. Gli indizi sembravano coincidere tutti: l’età, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

domenicalive : In esclusiva a #DomenicaLive, la guardia giurata che avrebbe visto Denise Pipitone a Milano, nell'ottobre del 2004 - stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - cloglv : RT @Usaunaltronome: Simona Izzo in collegamento a #domenicalive per il talk su Olesya/Denise Pipitone Però per Tognazzi gli sciacalli che… - FQMagazineit : Denise Pipitone, le accuse del conduttore russo a Domenica Live: “Olesya Rostova voleva solo diventare famosa. Ha i… -