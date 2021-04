Dazn down, bloccato tutto il servizio in streaming: dopo Inter-Cagliari, problemi anche con Verona-Lazio (Di domenica 11 aprile 2021) La piattaforma di Dazn è in down: dopo Inter e Cagliari, in campo alle 12.30 (vittoria per 1 a 0 dei nerazzurri), tantissimi telespettatori denunciano di non riuscire a vedere anche Verona-Lazio, altra partita valida per la 30esima giornata di Serie A. Il servizio in streaming è bloccato e per molti utenti non è possibile né vedere le partite in diretta né guardare i video presenti in archivio. Il messaggio che appare su Dazn recita: “Siamo spiacenti, al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto. Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti”. Sul web gli utenti continuano a lamentare difficoltà nella ricezione del segnale e protestano: “Mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) La piattaforma diè in, in campo alle 12.30 (vittoria per 1 a 0 dei nerazzurri), tantissimi telespettatori denunciano di non riuscire a vedere, altra partita valida per la 30esima giornata di Serie A. Iline per molti utenti non è possibile né vedere le partite in diretta né guardare i video presenti in archivio. Il messaggio che appare surecita: “Siamo spiacenti, al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto. Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti”. Sul web gli utenti continuano a lamentare difficoltà nella ricezione del segnale e protestano: “Mi ...

fattoquotidiano : DAZN NON FUNZIONA / SERIE A BLOCCATA Gli telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere Inter-Cagliari… - SkyTG24 : Dazn down, Inter-Cagliari non si vede in streaming: ira dei tifosi sui social - pietroraffa : Sul down di #DAZN oltre 6.400 segnalazioni online praticamente da tutta Italia. Senza considerare quelle rivolte di… - Il_Berna82 : Ritorno al passato #VeronaLazio #dazn #down @OfficialSSLazio - MartaSantiMarta : @laziopress No, DAZN é down persino in Germania ?? -