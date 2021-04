Curling, Mondiali Calgary 2021: Svizzera e Scozia ultime semifinaliste (Di domenica 11 aprile 2021) Definite le semifinali dei Mondiali di Calgary 2021 di Curling maschile. Dopo la pausa forzata in seguito ad alcuni casi di positività al Covid-19, la rassegna continentale ha ripreso a pieno ritmo e quattro squadre sono scese sul ghiaccio per conquistare un posto tra le migliori quattro. La Scozia ha superato 5-3 il Canada nella prima sessione di qualificazione, mentre nella seconda gara la Svizzera ha avuto la meglio sugli Stati Uniti per 7-6. Scozia e Svizzera dunque sono le ultime due Nazioni qualificate alle semifinali, dove incontreranno rispettivamente Russia e Svezia. IL NUOVO PROGRAMMA: GLI ORARI DI SEMIFINALI E FINALI TUTTI I RISULTATI DELLA RASSEGNA IRIDATA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Definite le semifinali deididimaschile. Dopo la pausa forzata in seguito ad alcuni casi di positività al Covid-19, la rassegna continentale ha ripreso a pieno ritmo e quattro squadre sono scese sul ghiaccio per conquistare un posto tra le migliori quattro. Laha superato 5-3 il Canada nella prima sessione di qualificazione, mentre nella seconda gara laha avuto la meglio sugli Stati Uniti per 7-6.dunque sono ledue Nazioni qualificate alle semifinali, dove incontreranno rispettivamente Russia e Svezia. IL NUOVO PROGRAMMA: GLI ORARI DI SEMIFINALI E FINALI TUTTI I RISULTATI DELLA RASSEGNA IRIDATA SportFace.

