COVID, tre decessi in mattinata al "Moscati" di Avellino (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti questa mattina, nel COVID Hospital dell'Azienda Moscati, tre pazienti: una donna di 59 anni di Avellino, ricoverata dal 17 marzo e in terapia intensiva dal 24; una paziente di 64 anni di Roccabascerana ricoverata dal 15 marzo e in terapia intensiva dal 22; un paziente di 91 anni di Taurasi, ricoverato dal 4 aprile in terapia subintensiva. Nelle aree COVID dell'Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 76 pazienti: 10 in terapia intensiva, 29 nelle aree verde e gialla del COVID Hospital, 10 nell'Unità operativa di Medicina d'Urgenza, 13 nell'Unità operativa di Malattie Infettive, 6 nell'Unità operativa di Geriatria e 8 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

