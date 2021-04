Caro Bettini, deve essere il Pd a far da motore al governo (Di domenica 11 aprile 2021) È forse un danno che si discuta del Pd, qualora l’obiettivo sia quello di accrescere il contenuto e la qualità del dibattito sulla nuova “Ricostruzione” dell’Italia? A me sembra di no, essendo una dimostrazione semmai di autenticità democratica. Sta qui l’aspetto sfuggente, in sé poco costruttivo, della polemica sulle correnti. Nel suo discorso di presentazione all’assemblea nazionale, Enrico Letta ha dichiarato di volerne fare a meno, dato che il loro strapotere conduce fatalmente alla decadenza del Pd stesso. Ciò non autorizza a pensare che il superamento della frammentazione, lesiva della credibilità di un partito, equivalga puramente alla devitalizzazione del confronto interno. Il problema del Pd consiste nell’essere, alternativamente, vibrante artefice o spettatore riottoso del cambiamento, ovvero del processo di ristrutturazione, a tutti i livelli, innescato dal ... Leggi su formiche (Di domenica 11 aprile 2021) È forse un danno che si discuta del Pd, qualora l’obiettivo sia quello di accrescere il contenuto e la qualità del dibattito sulla nuova “Ricostruzione” dell’Italia? A me sembra di no, essendo una dimostrazione semmai di autenticità democratica. Sta qui l’aspetto sfuggente, in sé poco costruttivo, della polemica sulle correnti. Nel suo discorso di presentazione all’assemblea nazionale, Enrico Letta ha dichiarato di volerne fare a meno, dato che il loro strapotere conduce fatalmente alla decadenza del Pd stesso. Ciò non autorizza a pensare che il superamento della frammentazione, lesiva della credibilità di un partito, equivalga puramente alla devitalizzazione del confronto interno. Il problema del Pd consiste nell’, alternativamente, vibrante artefice o spettatore riottoso del cambiamento, ovvero del processo di ristrutturazione, a tutti i livelli, innescato dal ...

Advertising

marco_veracini : @GP_ArieteRosso Caro prof, lo ha detto Bettini, uno degli spingenti. - Alessia_Bettini : RT @DarioNardella: Dopo la raccolta fondi, ecco il bellissimo giardino in memoria di Uberto Ardovini. Un luogo speciale di Borgo Allegri, t… - pasqual16963196 : @VeraNotizia caro bettini ,pensate al paese piuttosto,invece di pensare alle poltrone,il PD non ha niente piu' di s… - Alessia_Bettini : RT @DarioNardella: Sopralluogo all'#Isolotto dove stiamo completando i lavori di rifacimento della piazza. Cittadini e operatori sono conte… - RiccitelliF : @PoliticaPerJedi @campidoglioPD @andcasu @giuliopelonzi .. mio caro Yoda se voi del pd non vi capacitate che il pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Bettini Le correnti non si cancellano ... a quanto si dice, sotto i suoi occhi chiusi, il tessitore dei tessitori Pd, Goffredo Bettini, sta ... Le donne, caro Enrico, non sono una specie in estinzione e sono pronte ad affrontare qualsiasi ...

Conte e Bettini: "Pronto, Goffredo sono Giuseppe". L'amicizia che porterà all'asse Pd - M5S "Pronto, il senatore Bettini? Sono Giuseppe, Giuseppe Conte". "Caro presidente, lei per caso usa Messenger di Facebook oppure è pratico con le chiamate vocali su WhatsApp? Bene, allora le do un consiglio. Sentiamoci in ...

Conte e Bettini: «Pronto, Goffredo sono Giuseppe». L’amicizia che porta all’asse Pd-M5S Corriere della Sera Il coraggio dei garibaldini pontederesi Le loro schede sono conservate all’Archivio di Stato di Torino. Ecco tutti i nomi che fecero parte dei mille e di Bezzeca ...

Conte e Bettini: «Pronto, Goffredo sono Giuseppe». L’amicizia che porterà all’asse Pd-M5S «Pronto, il senatore Bettini? Sono Giuseppe, Giuseppe Conte». «Caro presidente, lei per caso usa Messenger di Facebook oppure è pratico con le chiamate vocali su WhatsApp? Bene, allora le do un ...

... a quanto si dice, sotto i suoi occhi chiusi, il tessitore dei tessitori Pd, Goffredo, sta ... Le donne,Enrico, non sono una specie in estinzione e sono pronte ad affrontare qualsiasi ..."Pronto, il senatore? Sono Giuseppe, Giuseppe Conte". "presidente, lei per caso usa Messenger di Facebook oppure è pratico con le chiamate vocali su WhatsApp? Bene, allora le do un consiglio. Sentiamoci in ...Le loro schede sono conservate all’Archivio di Stato di Torino. Ecco tutti i nomi che fecero parte dei mille e di Bezzeca ...«Pronto, il senatore Bettini? Sono Giuseppe, Giuseppe Conte». «Caro presidente, lei per caso usa Messenger di Facebook oppure è pratico con le chiamate vocali su WhatsApp? Bene, allora le do un ...