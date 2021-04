Taekwondo | Europei | Alessio bronzo nei -80 kg

(Di sabato 10 aprile 2021) Sofia, 10 apr. – (Adnkronos) – Altra medaglia per l’Italia delagliin corso a Sofia, in Bulgaria. A conquistare ilcontinentale nella categoria olimpica dei -80 kg è stato Simoneche ha ceduto in semifinale al russo Maksim Khramtcov, vincitore in rimonta per 26-21. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Coninews : MEDAGLIAAAAAAA! ?? Secondo podio tricolore agli Europei di Sofia! Simone #Alessio è BRONZO nella categoria -80 kg!… - Eurosport_IT : Applausi per Simone Alessio! L'azzurro classe 2000 si prende il bronzo agli Europei! ????????? - Dome689 : RT @ItaliaTeam_it: ANCORA SUL PODIO A SOFIA! ?? Nella categoria -80 kg Simone Alessio BRONZO agli Europei di taekwondo! RT e andiamooooo!… - sportface2016 : #Taekwondo Simone #Alessio medaglia di bronzo a Sofia 2021 - Italpress : Europei Taekwondo, Alessio bronzo nella categoria -80 kg -

Ultime Notizie dalla rete : Taekwondo Europei

C'è da sottolineare che l'atleta delle Fiamme Oro ha disputato questicon un problema fisico che non gli ha permesso di prepararsi al meglio e di combattere nelle migliori condizioni. Ha ...SOFIA (BULGARIA) - Primo podio per l'Italia delagli2021 di Sofia (Bulgaria). Simone Crescenzi, nella categoria - 63kg, conquista una prestigiosa medaglia di bronzo. Una bella gara per il 23enne laziale, che negli incontri ...Sofia, 10 apr. - (Adnkronos) - Altra medaglia per l'Italia del taekwondo agli Europei in corso a Sofia, in Bulgaria. A conquistare il bronzo continentale nella categoria olimpica dei -80 kg è stato ...Seconda medaglia per l’Italia negli Europei di taekwondo di Sofia 2021, in corso di svolgimento nella capitale bulgara. Simone Alessio ha infatti conquistato il bronzo nella categoria -80 kg, un ...